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2023年8月19日星期六
竟齊
未經證實
世紀．六合文藝：移民後的偶像聲援：記《七月返歸》紐約首映 / 文．陳子釧／編輯．呂晞頌
世紀．周年感言：文化中華的心靈護照——《亞洲週刊》35周年感言 / 文．邱立本
世紀．閒話雜緒：告別藍鳥 / 文．旺旺
明星斷層 / 馬家輝
北上消費 繁簡合一 / 簡冬娜
為什麼執著「量」？ / 林妙茵
鬥狗頻道 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
電影工業和荷李活模式的中國化 / 張薇薇
文化的特性 / 湯才偉
與梁朝偉同類型 / 石琪
年輕 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
皮膚的煉獄 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
獲麟傷大道 / 區聞海
Barbie之穿鑿附會 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：移民後的偶像聲援：記《七月返歸》紐約首映 / 文．陳子釧／編輯．呂晞頌
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