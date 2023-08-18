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2023年8月18日星期五
看城
自由談
世紀‧五無閒話：女足世界盃 美國隊落敗風波與體育洗白 / 文‧李峻嶸／編輯‧呂晞頌／電郵‧
世紀‧貝錦語業：採千載之遺韻 / 文‧蕭振豪
世紀‧漫談燦爛古今：盛世的漢唐 繁盛的市集 / 文‧邱逸
地攤經濟 / 馬家輝
山鹿市 / 日光
《Barbie芭比》電影賣座有因 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
大狀 / 湯家驊
海綿型城市 / 德叔
渡辭海 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
下墜 / 韓麗珠
自嘲與幽默 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
山在那裏，人間在哪裏 / 陳子謙
風兒輕輕吹 / 劉利
洪水歲月元朗河 / 看城
洪水歲月元朗河 / 看城
【明報文章】每次踱步元朗，便注目元朗河兩旁紅艷的簕杜鵑花，河堤上群鴿悠閒地聚集，間中見流浪犬衝過，嚇得鴿群急飛。那些盛放的紅花彷彿告訴市民，元朗河「活化」着，帶給市民新氣象。
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