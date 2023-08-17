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2023年8月17日星期四
洪雯
是日談
世紀．四探城市：Pesquería：墨西哥的韓國社區 / 文．Andrew Wong／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：立體的家 / 文．鄧正健
獲獎與否 同值掌聲 / 文．許嘉明
鬼市 / 馬家輝
幸福的煩惱 / 屈曉彤
妲己．褒姒．「女色禍國」論 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
儒家與人權 / 余錦波
明辨是非 / 葉建源
免費午餐 / 關麗珊
九運 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
在暗裏握着野豬的手 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
扶貧：扶「躺平」，還是扶「自立」？（二） / 洪雯
卡布里島 / 齊琬
善心ATM / 林可盈
扶貧：扶「躺平」，還是扶「自立」？（二） / 洪雯
【明報文章】為基層市民提供更好的福利，改善其生活，是文明社會的共同價值。但是，不經思考地為基層增加福利，結果往往是愈扶愈「貧」、愈扶愈多人「躺平」——這一點，在香港已是事實。
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