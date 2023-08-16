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2023年8月16日星期三
陳耀華
千年檔案
世紀．星期三專題：傳承南渡中華文化的新加坡書店 / 文．尹瑞麟／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：魯道夫的香港建築項目 / 文．鄭亦晉
新丁難請 / 文．李宛婷
超老者 / 馬家輝
飲茶食飯 / 黎佩芬
又十年？ / 林妙茵
戰時BBC / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
判辭 / 陳文敏
異鄉教養 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
血壓高與流鼻血 / 鄭志文
檢視勇氣 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
努力與天分（上） / 趙曉彤
小說的連結反應 / 區聞海
時間碎片 / 陳微
戰時BBC / 陳耀華
【明報文章】我一直留意烏克蘭的戰况，除了是重大新聞之外，還因為過去聽過不少BBC英國廣播公司的二戰錄音，今昔對照，儘管相距80多年，傳媒科技飛躍發展，幾近天翻地覆，然而其中細節，何其相似。
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世紀．星期三專題：傳承南渡中華文化的新加坡書店 / 文．尹瑞麟／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：魯道夫的香港建築項目 / 文．鄭亦晉
新丁難請 / 文．李宛婷
超老者 / 馬家輝
飲茶食飯 / 黎佩芬
又十年？ / 林妙茵
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未經證實 / 竟齊
判辭 / 陳文敏
異鄉教養 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
血壓高與流鼻血 / 鄭志文
檢視勇氣 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
努力與天分（上） / 趙曉彤
小說的連結反應 / 區聞海
時間碎片 / 陳微
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努力與天分（上） / 趙曉彤
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