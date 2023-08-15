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2023年8月15日星期二
吳思諾
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世紀．二元對坐：奧本海默與「三位一體」 / 文．岑樹基／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：文學地圖集 / 文．黃念欣
Dummy / 文．蘇利雲
悲情負資產 / 馬家輝
仰光 / 陳喜艾
拜登政府弄巧成拙的對華政策 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
「如常」過日子？ / 吳思諾
教師發展日 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
靠牆深蹲降血壓最有效？ / 鄭志文
1895 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
帶着××去旅行 / 陳子謙
平凡Barbie / 黃明樂
消失的店舖 / 劉利
從霍金到莎士比亞 / 雙雙
「如常」過日子？ / 吳思諾
【明報文章】噩耗來襲，頓時失語，心神恍惚，內疚自責；對，又是低氣壓的日子。為何自己可以如常過日子，別人卻要付出沉重的代價？
相關字詞﹕
自責
人生
如常
法政隨筆
生活
吳思諾
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