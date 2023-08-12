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2023年8月12日星期六
李偉民
法政隨筆
世紀．六合文藝：成人與孩童的邊界 有關美狄亞和她殺掉的兩個孩子 / 文．袁潔敏／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：精進於無功用 / 文．邵頌雄
事無大小 認真求證 / 文．梁麗華
不如去看姜先生 / 馬家輝
餐廳修煉場 / 簡冬娜
濫用制裁的後果（下） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
會犯罪的原子筆 / 李偉民
全村莊的力量 / 湯才偉
日本的簡體漢字 / 石琪
張大春的老台北 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
辦公室的溏心蛋 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
塗鴉的藝術 / 陳子謙
暑期作孽 / 趙曉彤
約架啟示錄 / 劉利
會犯罪的原子筆 / 李偉民
【明報文章】工具無罪，有罪的只是人。
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法政隨筆
李偉民
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塗鴉的藝術 / 陳子謙
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