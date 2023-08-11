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2023年8月11日星期五
韓麗珠
自轉行星
世紀．五無閒話：江湖版史嘉本 《史家本第二零二三回之伏虎降龍》觀後感 / 文．丘庭傑／編輯．呂晞頌
世紀．象牙快訊：期刊論文的書寫和工業邏輯 / 文．唐健朗
世紀．好鳥歌：以鯨豚為先 / 文．Novia Yip
不妨重看《大家樂》 / 馬家輝
有田燒 / 日光
慕容前塵 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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毁滅與重生 / 關麗珊
塗鴉 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
第二支箭 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
聆聽的功課 / 黃明樂
沉魚吟 / 李譯喬
平行世界 / 林可盈
第二支箭 / 韓麗珠
【明報文章】或許，在日常裏儲存善意，是為了在惡意來臨時，能使盡力氣，避開那「第二支箭」。
相關字詞﹕
想像
雜阿含經
苦
反應
牙齒
牙醫
善意
惡意
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