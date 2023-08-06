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2023年8月6日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：練舞室（五） / 文．林三維／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．文字江湖：娘惹菜 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：從《新詩》編者說起 / 文．陳子善
看好片的路徑 / 馬家輝
月的另一面 / 塵翎
美國大學招生「平等」嗎？（下） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
青山綠水，周末限定？ / 梁嘉善
一桌兩椅 / 韓孝述
男性女性控制狂 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
偶遇，遇偶 / 鄭志文
做個「好女仔」 / 鄭美姿
最精彩永遠在後頭（上） / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
白種元的選擇 / 陳子謙
鯨魚之死 / 劉利
男性女性控制狂 / 石琪
【明報文章】普遍認為，男性的控制欲和控制力特強，但經常埋怨女性是控制狂。
相關字詞﹕
照顧
控制
女性
男性
石琪
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世紀．周日短篇：練舞室（五） / 文．林三維／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
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