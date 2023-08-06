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作家專欄
文．鄭培凱

世紀

世紀．文字江湖：娘惹菜 / 文．鄭培凱

【明報文章】許多年前到馬六甲，尋覓鄭和下西洋與葡萄牙殖民的痕迹，像在風中追索遠古留下的氣息，模模糊糊的，花非花，霧非霧，只剩下水流雲在的詩意。印象最深的，卻是從未接觸過的「娘惹」文化。在馬六甲沿着海濱蜿蜒的巷弄，參觀糅雜馬來與華南建築風格的娘惹大屋，也品嘗了娘惹菜的濃郁風味。明清以來華人遠渡重洋，經營貿易活動，與當地馬來婦女通婚生子，男孩稱「峇峇」，女孩就是「娘惹」。土生華人承繼了中國男性中心的傳統，男主外、女主內，一般都由娘惹主中饋，烹調出適合一家之主的中華口味，又不可避免使用當地食材與香料，形成了獨具風味的娘惹菜。初次品嘗娘惹菜的口感，是甜酸、辛香、微辣同時湧現，真如「江間波浪兼天湧」，在香濃滑膩的醬汁中，透過椰漿迷人的誘惑，帶來濃得化不開的鄉情。娘惹菜口味重，主要來自馬來地區的諸多香料，如紅葱頭、南薑、薑花、辣椒、薄荷葉、香茅、肉桂、蘭花、叻沙葉、班蘭葉、肉桂、蠟燭果、羅望子、青檸、香菜籽、蒔蘿、蝦醬、豆醬、棕櫚糖、椰漿、芒光（沙葛）、江魚仔、青瓜等，研磨杵碎，像印度人製作咖喱那樣，調成稠糊的配料，經過長時間燉煮雞鴨魚肉，成為色香味俱全的娘惹美食。

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