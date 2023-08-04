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2023年8月4日星期五
竟齊
未經證實
世紀．五無閒話：沒有神的失樂園 《Barbie芭比》的存在覺醒 / 文．李敬恒／編輯．呂晞頌
世紀．貝錦語業：汝果欲學詩，工夫在詩外 / 文．蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：門前的獅子 獨特的意蘊 / 文．邱逸
名廚文化史 / 馬家輝
名護屋城 / 日光
頂層督導呢？ / 林妙茵
小曲不厭百回聽 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
軟對抗 / 湯家驊
1904年涓滴 / 德叔
自愛 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
庫存 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
尚未抵達（上） / 趙曉彤
怎樣勸鯨魚離去 / 區聞海
香港文學館所見 / 夢迪
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：沒有神的失樂園 《Barbie芭比》的存在覺醒 / 文．李敬恒／編輯．呂晞頌
世紀．貝錦語業：汝果欲學詩，工夫在詩外 / 文．蕭振豪
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尚未抵達（上） / 趙曉彤
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