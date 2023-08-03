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2023年8月3日星期四
陳子謙
飄流窗口
世紀．四探城市：波赫士文學故鄉 魔幻布宜諾斯 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：鯨不落 / 文．鄧正健
搶演藝人才 說好香港故事 / 文．陳永仁
把故事寫進美食 / 馬家輝
找褲子 / 屈曉彤
美國大學招生「平等」嗎？（上） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
洗腦和原諒 / 趙文宗
瞎忙不是美德 / 葉建源
保持希望 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
進食和掠食 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
死亡觀光團 / 陳子謙
有種後悔叫人哋話你會後悔 / 黃明樂
無辜的妲己 / 劉利
在皇帝島看海 / 熊熊
死亡觀光團 / 陳子謙
【明報文章】好奇害死貓，鯨魚呢？牠在西貢水域徘徊多日，最終死去。死因待查，但大家都忘不了早前駛近、包圍牠的觀鯨船，不管螺旋槳有沒有誤傷牠，引擎聲肯定是滋擾。觀鯨總比捕鯨溫柔，然而軟刀仍然是刀。
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