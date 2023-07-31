世紀．共生紀：有種 / 文．余麗文

【明報文章】有種大嶼。在離島生活的朋友愈來愈多，有時會羨慕他/她們的小安樂窩窗明几淨，家居寬敞，一覺醒來便與大自然同為一體。原來小B也有不少於一位同學，以「舟車勞頓」的方式從離島前往南區上學；而這種我自以為是的「繁瑣」，不過是生活的部分。對於離島，我還是未擺脫視之為閒暇遊樂的地方；有心人卻要衝破這種固有的想法，提供聯繫的可能。《有種大嶼》（圖）既是一本手記，記錄了一個全新參與社區及自然的、別具意義的項目，也記錄了重要的融合自然與生活的行動力。這個鄉郊計劃突顯了鄉郊耕作的特色，及手藝達人的專業，讓未有機會了解島嶼生活的島外人，通過師徒制度，創造共同學習、互相補足的機會。當日外地學生到訪香港時，在狂風「紅雨」及Virginia的陪伴下，我們一行人硬着頭皮到了梅窩，吃了一頓從田野新鮮採摘回來的蔬菜；慶幸因而理解到離島地區的生活關係，各農夫的故事與堅持，更聽到社區組織與當地人協調與互相幫忙的種種。雖然過程中總有碰壁撞崖的時候，卻無損一班關心土地愛護鄉郊的有心人，繼續通過各種伙伴計劃，加強鄉郊與城市的聯繫。一如書中強調，這是「未完待續的社區營造實驗」，為着「釋放鄉郊保育想像力」。外地學生尤其感動於願意想像的決心，那是撒下種子的有種力量。