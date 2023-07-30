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2023年7月30日星期日
文．陳子善
世紀
世紀．周日短篇：練舞室（四） / 文．林三維／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．文字江湖：宋畫中的茶器 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：葉靈鳳譯《情書》 / 文．陳子善
閻連科的聊齋談 / 馬家輝
重逢 / 塵翎
紂王為何被黑化？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
見樹不見林 / 梁嘉善
試從故紙看今朝 / 韓孝述
西洋劍 東洋刀 / 石琪
見上一面 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
1?84 / 鄭志文
霧水情人 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
淡雅之氣 / 黃明樂
如果我不講出來 / 林可盈
世紀．識小錄：葉靈鳳譯《情書》 / 文．陳子善
【明報文章】葉靈鳳所譯此書，全稱為《阿柏拉與哀綠綺思的情書》，1956年6月香港上海書局初版，大概也就印行了這一版。我日前始獲此書，試作考述。
相關字詞﹕
梁實秋
翻譯
情書
葉靈鳳
陳子善
識小錄
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世紀．周日短篇：練舞室（四） / 文．林三維／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
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