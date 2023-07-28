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2023年7月28日星期五
13口釘
自由談
世紀．五無閒話：白日．夢過後 在創作與現實之間 / 文．吳傲燊／編輯．呂晞頌
世紀．象牙快訊：學術譯撮 作為一種寫作模式 / 文．李祖喬、唐健朗
世紀．好鳥歌：菇時 / 文．Novia Yip
十三年的回馬刀 / 馬家輝
沉睡的呼子 / 日光
特朗普的回朝（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
尊重 / 湯家驊
和而不同 / 德叔
為孩子說故事 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
夏季之子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
手信 / 陳子謙
閩港合作的幾點思考（下） / 洪雯
閃亮的名字 / 劉利
老卵與半熟卵 / 13口釘
老卵與半熟卵 / 13口釘
【明報文章】老卵是上海話較粗俗用語，形容男士資格老有能耐；半熟卵是日文漢字，字面解作半熟雞蛋，用來形容人不夠成熟，處事未夠純熟。兩個詞語都用上卵字，一個是老練，一個是青澀。
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世紀．好鳥歌：菇時 / 文．Novia Yip
十三年的回馬刀 / 馬家輝
沉睡的呼子 / 日光
特朗普的回朝（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
尊重 / 湯家驊
和而不同 / 德叔
為孩子說故事 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
夏季之子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
手信 / 陳子謙
閩港合作的幾點思考（下） / 洪雯
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