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2023年7月22日星期六
黃明樂
光明女樂
世紀．六合文藝：泥印小考：複印粵劇劇本 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．課室內外：冷戰與香港 / 文．陳仁啟
生活有感 / 文．SC
其實錯過了李小龍 / 馬家輝
小倉 / 簡冬娜
今非昔比的三藩市（下） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
對外關係法和國際法 / 凌兵
思維習慣的教學 / 湯才偉
誰是香煙的罪人 / 石琪
捷克同學 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
7．21 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
寫貓，就變成貓（二） / 陳子謙
負面與共情 / 黃明樂
不死的瓦格納 / 劉利
負面與共情 / 黃明樂
【明報文章】「成日聽聽埋埋咁多負面嘢，會否很辛苦頂唔順？」友儕知我做life coach天天見客，如是問。
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