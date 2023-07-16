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2023年7月16日星期日
劉利
浮游動物
世紀．周日短篇：練舞室（二） / 文．林三維／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．文字江湖：蘇軾與章惇的恩怨 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《白門秋柳記》的序 / 文．陳子善
小裝置 / 馬家輝
遺忘 / 塵翎
華裔美國校友的見聞（五） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
環保有個譜 / 梁嘉善
戲台回望 / 韓孝述
中與日：繁和簡 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
真．芝士漢堡？ / 鄭志文
重新愛上香港一次 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
小食部 / 陳子謙
CEPA 20周年，何去何從？ / 洪雯
文字裏的米蘭昆德拉 / 劉利
文字裏的米蘭昆德拉 / 劉利
【明報文章】米蘭昆德拉辭世的消息傳來，我才突然發現，讀他的書已是很久遠的事了。
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被背叛的遺囑
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生命中不能承受之輕
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