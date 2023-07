【明報文章】AI終於闖進娛樂圈,並在音樂界爆紅。在香港,以AI技術模仿尹光的聲線翻唱姜濤的歌曲,近日成為城中熱話;在英國,披頭四成員保羅麥卡尼宣布會用AI生成技術還原約翰連儂未出版的錄音Now And Then,令人熱切期待;在美國,某個匿名創作人用AI技術以饒舌天王Drake和The Weeknd的歌聲「炮製」了一首全新歌曲Heart on My Sleeve,迅速在各音樂平台爆紅,卻惹怒了代表兩名歌手的環球音樂集團,揚言採取法律行動捍衛版權,TikTok、Spotify和其他平台隨即將歌曲下架。