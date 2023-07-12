明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

作家專欄
文．楊健偉／編輯．呂晞頌

世紀

世紀．星期三專題：是暴動，還是社會運動？ 拆解法國「納赫勒案」背後的政治危機（下） / 文．楊健偉／編輯．呂晞頌

【明報文章】近日筆者偶遇居法港人、自媒體記者郭祭倩，在跟她聊起「歧視性執法」時，她提起一樁有趣的法庭案例：一名非洲難民控告一群警察，於某夜在巴黎市中心Châtelet地鐵站內對其毒打，並無理拘捕。警方律師庭上辯稱，該難民拒絕截查；警員亦懷疑該人具有襲擊公共地方意圖，因此一切行動皆為合法和情有可原。此辯護之法理基礎，正正與筆者上回提及，前總理卡澤納夫於2017年所訂立的法例有關。而該難民案件最終得直，則全賴閉路電視所拍到的畫面，證實警員在釋放他後再將他抓回毒打，並證明該人明顯無逃跑意圖。然而，這類「幸運」案件並不普遍，在「納赫勒案」後短短幾天，截至上周二（4日）警方逮捕並控告超過3000人，當中大多案件在審訊期間並不涉及錄像證據，因此判決主要依賴警方和環境證供，對被捕者極為不利；獨立媒體Mediapart追訪其中一樁「幸運」案例，當中一名21歲女子Ines被控毆打警員，原本警方證詞對Ines極為不利，但最終幸得網民提供錄像，證實她只扔過汽水罐才得以脫罪，事件曾一度於庭內庭外發酵，引來不少公眾關注，法庭最終回應警方證詞的不實，確讓人感到不安。

上 / 下一篇新聞