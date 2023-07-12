世紀．星期三專題：是暴動，還是社會運動？ 拆解法國「納赫勒案」背後的政治危機（下） / 文．楊健偉／編輯．呂晞頌

【明報文章】近日筆者偶遇居法港人、自媒體記者郭祭倩，在跟她聊起「歧視性執法」時，她提起一樁有趣的法庭案例：一名非洲難民控告一群警察，於某夜在巴黎市中心Châtelet地鐵站內對其毒打，並無理拘捕。警方律師庭上辯稱，該難民拒絕截查；警員亦懷疑該人具有襲擊公共地方意圖，因此一切行動皆為合法和情有可原。此辯護之法理基礎，正正與筆者上回提及，前總理卡澤納夫於2017年所訂立的法例有關。而該難民案件最終得直，則全賴閉路電視所拍到的畫面，證實警員在釋放他後再將他抓回毒打，並證明該人明顯無逃跑意圖。然而，這類「幸運」案件並不普遍，在「納赫勒案」後短短幾天，截至上周二（4日）警方逮捕並控告超過3000人，當中大多案件在審訊期間並不涉及錄像證據，因此判決主要依賴警方和環境證供，對被捕者極為不利；獨立媒體Mediapart追訪其中一樁「幸運」案例，當中一名21歲女子Ines被控毆打警員，原本警方證詞對Ines極為不利，但最終幸得網民提供錄像，證實她只扔過汽水罐才得以脫罪，事件曾一度於庭內庭外發酵，引來不少公眾關注，法庭最終回應警方證詞的不實，確讓人感到不安。