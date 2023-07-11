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作家專欄
2023年7月11日星期二
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．二元對坐：小出裕章質疑日本政府 排核污水疑鋪路製核武 / 文．韓應飛／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：閨密文學 / 文．黃念欣
作家和債主 / 馬家輝
核災 / 陳喜艾
走廊尾起屋 / 林妙茵
活在希望與歷史之間 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
面對風暴 / 吳思諾
試卷的眼淚 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
預防手足口病重點 / 鄭志文
吃喝在教皇新堡 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
短途時光（下） / 趙曉彤
她十五歲 / 區聞海
異域禁書 / 莊元生
作家和債主 / 馬家輝
【明報文章】香港書展開波在即，每年皆有的主打講座系列，邀來了余華、許知遠、馬伯庸、陳春成等內地作家，是很可觀的「排頭」；董橋和北島也有簽書會，現場該亦會發言說話。
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世紀．二元對坐：小出裕章質疑日本政府 排核污水疑鋪路製核武 / 文．韓應飛／編輯．呂晞頌
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核災 / 陳喜艾
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活在希望與歷史之間 / 陳耀華
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面對風暴 / 吳思諾
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預防手足口病重點 / 鄭志文
吃喝在教皇新堡 / 陳增濤
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