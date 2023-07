【明報文章】這是畢業典禮的講題:「咬緊牙關:咬牙切齒地迎向未來」(Crack the Nut: The Future Between Your Teeth),按照字面的意思,也可以譯成「咬碎硬殼果:未來在牙齒之間」,無論是硬殼果也好,牙關也好,在於傳遞強烈的信息,前路艱巨,必須有所準備,加倍努力。