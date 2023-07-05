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作家專欄
2023年7月5日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．星期三專題：是暴動，還是社會運動？ 拆解法國「納赫勒案」背後的政治危機（上） / 文．楊健偉／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：他人的肖像 / 文．林立偉
出差收穫 / 文．陳偉燊
僱傭兵 / 馬家輝
舊生聚會 / 黎佩芬
九分一表決 / 林妙茵
德國的拼盤政府 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
人工智能 / 陳文敏
畢業禮的記憶 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
CDC呼籲旅遊人士注意麻疹 / 鄭志文
延遲的煎熬 / 韓麗珠
面對無常 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
收風與採風 / 區聞海
倍速 / 張升風
CDC呼籲旅遊人士注意麻疹 / 鄭志文
【明報文章】美國疾病控制和預防中心（CDC）最近呼籲國民作跨國旅遊前，應檢查自己曾否接種麻疹疫苗。CDC 指美國88%麻疹個案都是經外遊感染。
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世紀．星期三專題：是暴動，還是社會運動？ 拆解法國「納赫勒案」背後的政治危機（上） / 文．楊健偉／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：他人的肖像 / 文．林立偉
出差收穫 / 文．陳偉燊
僱傭兵 / 馬家輝
舊生聚會 / 黎佩芬
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畢業禮的記憶 / 曾信繁
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面對無常 / 魏綺珊
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