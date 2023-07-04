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2023年7月4日星期二
葉劉淑儀
三言堂
世紀．二元對坐：文化遷移（下） 讀《中國建築史》 / 文．洪濤／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：想象 / 文．黃念欣
學識搵出路 / 文．陳綺雯
戰鬥力 / 馬家輝
營造 / 陳喜艾
華裔美國校友的見聞（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
純粹緣分？（下） / 吳思諾
校園美食 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病人的脂肪肝治療 / 鄭志文
誰不喜歡Tagliolini alle vongole？ / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
可愛的反義詞 / 陳子謙
開拓檢測認證產業的新機遇 / 洪雯
自駕遊的誘惑 / 劉利
是但飯 / 雙雙
華裔美國校友的見聞（一） / 葉劉淑儀
【明報文章】最近，一位相識40多年的史丹福大學校友回港探親。這位朋友從事金融業多年，一家四口居於紐約州，是美國典型受高等教育的中上產家庭。我問他美國近况如何，隨後展開一段有趣的交流：
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世紀．二元對坐：文化遷移（下） 讀《中國建築史》 / 文．洪濤／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：想象 / 文．黃念欣
學識搵出路 / 文．陳綺雯
戰鬥力 / 馬家輝
營造 / 陳喜艾
華裔美國校友的見聞（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
純粹緣分？（下） / 吳思諾
校園美食 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病人的脂肪肝治療 / 鄭志文
誰不喜歡Tagliolini alle vongole？ / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
可愛的反義詞 / 陳子謙
開拓檢測認證產業的新機遇 / 洪雯
自駕遊的誘惑 / 劉利
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