【明報文章】剛過去的「星期日生活」很好看,篇篇精品,例如「什麼人訪問什麼人」的〈香港的新故事可怎麼寫?——訪香港作家陳冠中〉。當中提到他最近出席香港大學的Thinking Storytelling in Hong Kong研討會有精彩的發言,題為Telling Stories with the Elephant in the Room (With Special Reference to China and China Hong Kong)(在大象的房間裏說故事——特別以中國和中國香港為例)。英諺Elephant in the room(房間裏的大象)指某一大到不能忽略的事件或風險,卻被集體視而不見、存而不論,也可理解成一種對明顯問題不敢反抗的集體迷思。