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2023年6月29日星期四
趙曉彤
寫作角落
世紀．四探城市：馬尼拉散步學 在群島式城市穿行 / 文．廖本勤／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．玻璃大叔：海依然是個謎 / 文．鄧正健
世紀．文藝雜緒：迎來退潮的一天？ / 文．旺旺
撤兵的理由 / 馬家輝
吹頭 / 屈曉彤
不談政策，只講執法 / 林妙茵
夜盲之謎 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
亞洲法律史年會 / 羅沛然
甘百德神父二三事 / 葉建源
濫用 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
飛甲甲（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
到奈良餵鹿 / 趙曉彤
好日子 / 區聞海
Free Smile / 林沐
到奈良餵鹿 / 趙曉彤
【明報文章】第一次到奈良餵鹿，是在7年前的冬天，那是我第一次到日本旅行，我穿得厚厚的，奈良鹿也穿得厚厚的，牠們那件毛絨絨的禦寒冬衣很可愛，毛色也較沉實，配合冬天的顏色。
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