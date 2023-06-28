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作家專欄
2023年6月28日星期三
文．甘薯
編輯室手記
世紀．星期三專題：《文藝春秋》：見證百年日本近代史 / 文．嚴嘉栢／編輯．呂晞頌
世紀．客座隨筆：將馬勒帶給紐約愛樂的人 / 文．朱振威
媒體生態萬變，如何應對？ / 文．甘薯
樂悠咭的設計 / 馬家輝
孕記（上） / 樂婷
收回球場飽受爭議（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
任意拘留 / 陳文敏
告別的禮儀 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
注意紋身顏料衛生 / 鄭志文
飛甲甲（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
評判的評判 / 陳子謙
行出來的路 / 黃明樂
普京養「鬼仔」 / 劉利
《張學友60+巡迴演唱會》 / 齊琬
媒體生態萬變，如何應對？ / 文．甘薯
【明報文章】最近和前輩談起工作，都說當前香港媒體面臨的景况，在他們從業生涯中，很難找到相似經驗可以分享。
相關字詞﹕
新聞
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編輯
採訪
媒體
甘薯
編輯室手記
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收回球場飽受爭議（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
任意拘留 / 陳文敏
告別的禮儀 / 曾信繁
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注意紋身顏料衛生 / 鄭志文
飛甲甲（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
評判的評判 / 陳子謙
行出來的路 / 黃明樂
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《張學友60+巡迴演唱會》 / 齊琬
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