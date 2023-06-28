任意拘留 / 陳文敏

【明報文章】上星期聯合國任意拘留問題工作委員會（Working Group on Arbitrary Detention）就鄒幸彤事件提交報告，批評港府剝奪鄒幸彤的人身自由，違反《公民權利和政治權利國際公約》中的相關保障。鄒幸彤先後4次被拘留，部分拘留並沒有合理基礎，雖然曾獲保釋，但保釋條件包括不能作出任何可以被合理懷疑觸犯《國安法》的言行，委員會認為這些條件含糊不清，構成任意拘留。此外，鄒幸彤被控的國安罪行，只涉及行使言論自由的行為，政府並未能提供足夠的理據限制這些權利。再者，這些控罪的界線含糊不清，檢控程序亦令委員會擔心，司法程序是否能夠令合理的第三者覺得獨立公正，並將司法公義的問題轉交法官和律師的獨立專員（Special Rapporteur on independence of judges and lawyers） 及促進與保障人權和基本自由專員（Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms）跟進。