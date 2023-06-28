孕記（上） / 樂婷

【明報文章】婚後日子，和丈夫頻頻受長輩親友問候，人人都替政府做生育推手，尤其客人帶同小孩來訪，見我倆擺出愛心和耐性，和孩子熱情打鬧，總着我們「自己生番個」。我和丈夫於是夜深人靜時談得最多的也是要否生育。儘管醫術再昌明，把高齡產婦年歲一再推後，女人的生育能力仍然自30歲後逐年下降，即使36歲仍然懷上，當上高齡產婦，其生育風險也比年輕媽媽為高。朋友說，你看了那麼多資料，又如此認真地思考應否生育就是「想生」，不如乘着衝動做了算，「和結婚一樣，生孩子靠的也是那股一時決意」。我和丈夫卻覺得事情涉及第三生命，一旦衝動決定，他日必定後悔，到有後悔之心，便愧對新生命——而且並不是想生就有。我倆曾做婚前檢查，當時將子宮健康到卵泡數目、精子活躍度到精子數目都數據化，事後醫生拿着報告，宣告我們的生育能力不佳。「坦白說如真有生育打算就是這幾年了，不過數據也只是數據，你們先回去試試，一年都無動靜再看專科。」步出診所，方知道天下事事談緣分，事實往往輪不到人決定。在同代人的飯局上談生育，不是經歷原生家庭問題成為反生育人士，就是盡見社會變化，自覺無法對下一代負責，再不然便是真正討厭小孩，害怕他們啼哭大叫——眾人都說，沒有孩子的人生才自由。