【明報文章】幾天前提過中大校董會改組事件,除了「中大被追75萬」外,《南華早報》6月19日的報道還有一句教人很在意。報道引述消息指,張宇人聲言提出私人草案修改中大校董會組成,是特首李家超的意思(it was Lee's idea to have him move a bill)。我以為又有新聞追了,但凡涉及特首過問大學事務,過往總惹起「干預學術自由」的質疑。