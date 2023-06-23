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作家專欄
文．蕭振豪

世紀

世紀．貝錦語業：濃香吹盡有誰知 / 文．蕭振豪

【明報文章】連日梅雨陰晦不開，乍現的日光和長虹，彷彿劫後餘生。然而長雨後的彩虹不一定象徵神的立約與應許，看飽了紫陽滿山，正好在午後潤溽的庭院靜看沙羅，未乘舟筏的人們滯留此岸，留下的只有生之悵惘。印度的沙羅（śāla）學名為shorea robusta，屬龍腦香科的喬木，產於印度北部。樹幹可至30至40米，花呈淡黃色，五瓣如星形，瓣尖蜷曲如圓錐狀。沙羅在現代亞洲常常被誤認為炮彈樹（couroupita guianensis），後者花瓣橘紅，花蕊尤為奪目，密匝匝像要把什麼吞噬化為樹汁一般，與沙羅風致大異。沙羅的樹幹十分堅硬，可用作建築木材，樹脂（梵文śālana）更可入藥，為膏布的成分之一。相傳世尊在沙羅雙樹涅槃，其地即在拘尸那揭羅國（Kuśinagara，在今印度東北），《大唐西域記》這樣描述當地的沙羅和遺址：「其樹類槲，而皮青白，葉甚光潤。四樹特高，如來寂滅之所也。其大甎精舍中作如來涅槃之像，北首而臥。傍有窣堵波（stūpa，塔），無憂王（引案：即阿育王Aśoka）所建，基雖傾陷，尚高二百餘尺。前建石柱，以記如來寂滅之事，雖有文記，不書日月。」沙羅不獨和涅槃有關，相傳世尊的生母摩耶夫人（Māyādevī）在無憂樹（Saraca asoca）下產下世尊，某些記載將無憂樹視為沙羅，如《佛祖歷代通載》便說「世尊生於迦毘羅衛國藍毘尼園沙羅叉（原文如此）樹下，從母摩耶夫人右脇而出」。無憂樹和沙羅品種雖截然不同，然而在沙羅樹下誕生，在沙羅樹下涅槃，別具象徵意義，我生徒勞，寂滅為樂。

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