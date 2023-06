【明報文章】根據管理顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)於6月14日刊登的報告〈生成式人工智能的經濟潛力:下一個生產力前沿陣地〉(The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier),ChatGPT等生成式人工智能對生產力的影響可以在未來為全球經濟增加數萬億美元的價值。目前的生成式人工智能有潛力把很多範疇的工作自動化,釋放員工的勞動力,從而每年增加相當於2.6萬億至4.4萬億美元的價值。報告指出,新增的價值將集中於客戶運營、市場和銷售、軟件工程及研發4個領域,因為生成式人工智能有能力完成與客戶互動、起草計算機代碼等任務。