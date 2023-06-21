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作家專欄
2023年6月21日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．悼：悼念黃老師 / 文．朱順慈／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：游走虛實之間 / 文．林頌恩
重新認識亞洲 / 文．何麗玲
喪禮之義 / 馬家輝
小時錯過 / 黎佩芬
李白給屈原的撫慰 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
禁制令 / 陳文敏
978-962 / 曾信繁
眾聲喧嘩 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
中風後即時服食降膽固醇藥 / 鄭志文
「我也是……」 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
無人駕駛的天空 / 古嶺渡
樹的記憶（中） / 趙曉彤
抄寫生字 / 文木東
喪禮之義 / 馬家輝
【明報文章】一個月內出席了兩場喪禮，60歲的，80歲的，靈堂裡的最後告別，不管亡者是何年紀皆使人哀傷。
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