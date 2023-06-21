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作家專欄
文木東

自由談

抄寫生字 / 文木東

【明報文章】學生們剛剛聽到抄寫生字時，怨聲載道，不明為何要做如此簡單、在她們眼中有點無聊的功課。家長也致電投訴， 質疑抄寫生字的這個決定。他認為自己女兒已是初中生，毋須花時間做這些低層次的功課。

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