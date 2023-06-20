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作家專欄
2023年6月20日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：古之學者為己 讀《都付哲談中》 / 文．李宇森／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：碳中和文學 / 文．黃念欣
學習聆聽之道 / 文．灼螢
男廁內的鬼古 / 馬家輝
隔代的隨興 / 陳喜艾
基本法是馬名 / 林妙茵
泄密者 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
不完美的富士山旅程 / 吳思諾
為何正面樂觀？ / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿藥的考慮 / 鄭志文
葡萄農鄰居也躺平 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
康熙對基督教的迎和拒 / 區聞海
50歲的後花園 / 黃明樂
水至清 / 金道生
為何正面樂觀？ / 曾瑞明
【明報文章】積極樂觀是不少教育工作者奉為圭臬的教育目標。也對，難道教學生消極悲觀嗎？但問題是教師若自身對未來也沒有憧憬，又有什麼可以教學生呢？况且，一味樂觀，不分青紅皂白，又有什麼價值呢？
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