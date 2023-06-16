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作家專欄
2023年6月16日星期五
文．楊靜
世紀
世紀．五無閒話：體壇歧視爭議的啟示 / 文．李峻嶸／編輯．呂晞頌
世紀．遊戲廚房：太多遊戲 太少時間（下） / 文．楊靜
世紀．好鳥歌：澳南沙錐 / 文．Novia Yip
的士的事 / 馬家輝
失效的關係 / 日光
百年企業應珍惜 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
橡皮鴨 / 湯家驊
師生肉搏 / 德叔
保持希望 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
返回空無 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
打機 / 陳子謙
大器與粗疏 / 黃明樂
富商從政 / 劉利
時光倒流七十年 / 莊元生
世紀．遊戲廚房：太多遊戲 太少時間（下） / 文．楊靜
【明報文章】上期談到罐頭遊戲，有朋友不解，今期就由此談起。市面上很多遊戲看起來千篇一律，沒有什麼差異性。尤其是多人在線遊戲或是大型開放世界遊戲，人物、任務、道具都像是同一個流水線出品的罐頭。
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