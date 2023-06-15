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作家專欄
2023年6月15日星期四
羅莞爾
自由談
世紀．四探城市：不自由的Cuba Libre 無法進口原裝 雜牌可樂不可口 / 文．Andrew Wong／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：論人設及其崩壞（一） / 文．鄧正健
從德國球壇，看球賽轉播權 / 文．王家偉
藍雪櫃 / 馬家輝
影子上的陽光 / 屈曉彤
風雨任平生 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
港大和國家檢察官學院的合作 / 傅華伶
調低目標 / 葉建源
朝聖者 / 關麗珊
雜誌 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
無望而拚盡全力地活 / 韓麗珠
勇敢的一對母子 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
你是誰？(下） / 古嶺渡
人口老化之衍生問題 / 羅莞爾
人口老化之衍生問題 / 羅莞爾
【明報文章】去年這時候，開始了歷時兩個多月的長者護理課程，其中一大課題——行為心態，是作為照顧者重中之重。
相關字詞﹕
人口老化
照顧長者
照顧者
自由談
壓力
長者
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