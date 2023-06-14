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作家專欄
2023年6月14日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．星期三專題：談民間監測點票 如何改變泰國大選？ / 文．陳仲偉／編輯．呂晞頌
世紀．客座隨筆：上行四度 / 文．朱振威
疫後新題材 / 文．湯圓
戰爭遊戲 / 馬家輝
比人類還樂觀的AI / 樂婷
消息之亂（一） / 林妙茵
窩心的短片 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
查冊案 / 陳文敏
最後一次罷課 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
春夏間較多自殺個案 / 鄭志文
三姊妹 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
小詩鏡子 / 區聞海
粵港澳大灣區需重新定義「融合」（五） / 洪雯
植物療癒 / 關銘潔
春夏間較多自殺個案 / 鄭志文
【明報文章】英國最近有研究指，冬天時較多人有自殺念頭。但自殺行為，卻是春夏間有更多個案。
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世紀．星期三專題：談民間監測點票 如何改變泰國大選？ / 文．陳仲偉／編輯．呂晞頌
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