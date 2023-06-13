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作家專欄
2023年6月13日星期二
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．文摘：晚期風格 / 文．鍾曉陽／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：地理女子學 / 文．黃念欣
肉身的變化 / 馬家輝
趕 / 陳喜艾
《金融時報》評價對國泰不公（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
打地鼠 / 吳思諾
舉手答問題 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
探測辦公室壓力 / 鄭志文
茶禪不一味 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
有借有還 / 陳子謙
傷心貓貓 / 趙曉彤
兩岸的「默契」 / 劉利
「AI尹光」之後 / 潘嘉樂
肉身的變化 / 馬家輝
【明報文章】本欄昨天論及「肉身的力量」，說AI唱歌和寫作皆欠缺這份震撼，文章稍嫌語焉不詳，忍不住多談幾句。
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趕 / 陳喜艾
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