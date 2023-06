【明報文章】古代希臘悲劇三大家之一埃斯庫羅斯(Aeschylus),曾有句名言:「In war, truth is the first casualty.」上篇因近日俄烏戰爭中有水壩被炸,雙方皆指摘為對方所為,而談到抗戰時三大慘案之一花園口決堤,意猶未盡,今篇續談。