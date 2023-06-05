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2023年6月5日星期一
雙雙
自由談
世紀．一一兩岸：從瀕危語言去想像澳門——談土生土語劇場 / 文．李展鵬／編輯．呂晞頌
世紀．共生紀：在石階之間看樹 / 文．余麗文
翻書感 / 文．求其
最可惜一片江山 / 馬家輝
《獻給你的進行曲》 / 譚蕙芸
拿掉濾鏡仍有星星 / 林妙茵
小莊嚴彌撒曲 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
燈落春泥 / 吳靄儀
訓練學生撮寫 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
感染Omicron後較少長新冠 / 鄭志文
打小算盤 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
學鈎織之二 / 趙曉彤
6月2日至5日 / 區聞海
祝福作為一種向量 / 雙雙
祝福作為一種向量 / 雙雙
【明報文章】向量（vector）就是有方向的數字。用10的力把行李箱向左推，它就向左走；這時有人在對面用10的力把行李推向右，10-10=0，它就停在那裏。
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世紀．一一兩岸：從瀕危語言去想像澳門——談土生土語劇場 / 文．李展鵬／編輯．呂晞頌
世紀．共生紀：在石階之間看樹 / 文．余麗文
翻書感 / 文．求其
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