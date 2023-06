【明報文章】坐長途機,想找本輕鬆的書打發時間,在書店當眼處見到Ikigai: Simple Secrets to a Long and Happy Life,挺合眼緣,買了。果然是全球賣了百多萬本的暢銷書,題旨很簡單,方法亦明確,說的是long and happy life啊,竟然有可借鏡的心法,我恭恭敬敬讀了,不能說沒有半點啟發,卻留下更大的問號。