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作家專欄
2023年6月3日星期六
文．邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：談淮遠《排隊做夢》：一切皆可入詩 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：人生就如一盒朱古力？ / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：粵讀韓國舞台劇作 / 文．旺旺
摸象時代 / 馬家輝
文化差異 / 簡冬娜
記憶與遺忘 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
南京保衛戰的政治 / 盧兆興
投入的行為表現 / 湯才偉
六四情結斷捨離 / 石琪
記得 / 關麗珊
長壽秘訣 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
明日就是六四 / 鄭美姿
拼盡全力的鬼太鼓座 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
我餓 / 古嶺渡
世紀．不着一字：人生就如一盒朱古力？ / 文．邵頌雄
【明報文章】與王偉雄教授飯敘，話題環繞「宿命論」展開。回家後，想起多年前讀到的一件真人真事。
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世紀．六合文藝：談淮遠《排隊做夢》：一切皆可入詩 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
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