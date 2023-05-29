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作家專欄
2023年5月29日星期一
黃照達
小粉人看日子
世紀．一一兩岸：台劇《人選之人：造浪者》 政治生涯的理想與現實 / 文．何明修／編輯．呂晞頌
世紀．小食部：腐竹雞蛋 / 文．鄒芷茵
AI時代到臨 / 文．陳星
白天的月色 / 馬家輝
西伯利亞 / 譚蕙芸
如何融合兩地娛樂文化（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
《三合一集》回首 / 吳靄儀
成功教育的原則 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
盲腸炎是大腸癌警號 / 鄭志文
吃在杭州酒家 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
書也有肚腩？ / 陳子謙
粵港澳大灣區需重新定義「融合」 / 洪雯
美麗的石柱 / 劉利
我所知道的完善 / 余偉基
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．一一兩岸：台劇《人選之人：造浪者》 政治生涯的理想與現實 / 文．何明修／編輯．呂晞頌
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