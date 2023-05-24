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作家專欄
2023年5月24日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．星期三專題：救贖與敘事的自我 《血色雙城記》 / 文．Sabrina Yeung／編輯．呂晞頌
世紀．M+百物誌：搬動物園進博物館 / 文．林立偉
世紀．閒話雜緒：港交所熱面孔 撞上經紀冷屁股？ / 文．劉德斌
侯友宜與陳松勇 / 馬家輝
還想救人類？ / 黎佩芬
當CROSSFIRE遇上JOKE / 林妙茵
中大合唱團 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
圖書下架 / 陳文敏
那些年，我們以尊子漫畫為題 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
連續烹煮100小時 / 鄭志文
一扇門 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
水族 / 趙曉彤
1977 / 區聞海
再讀《紐紐約約》 / 高登先
連續烹煮100小時 / 鄭志文
【明報文章】從不同的報章看到同一新聞：一名尼日利亞廚師Hilda Bassey不眠不休，連續烹煮100小時。100小時！她竟然做菜超過4日4夜！
相關字詞﹕
尼日利亞
廚師
烹調
鄭志文
食住行醫
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