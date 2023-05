【明報文章】在東京開國際學術亞洲年會,延續公子哥兒的研究題目,我因蔡瀾首部英文書Tales of a Hong Kong Dandy(一個香港公子的故事)寫了一篇Tales of a Pan-Asian Dandy: Chua Lam and the Making of Hong Kong Middlebrow Culture(一個泛亞洲公子的故事︰蔡瀾與香港中額文化之生成),分析當中如何以食與色重構香港本位的亞洲文化與國族版圖——唉,但多說無益,只怪東京這個地方太誘惑,會議上座率十分不佳。何以解憂?唯有行街。旅程前半有董生在,行街就是神保町古書街與谷根千下町散策;後半他有事返港,我終於可以行銀座!