【明報文章】文章大標題為「Gods in the machine? 」,連同副題可以譯作〈機器中的神?人工智能的興起或會衍生新宗教〉。這可不是信口雌黃的未來預言,我仔細讀了。作者Neil McArthur是加拿大University of Manitoba的專業及應用倫理學中心主任。