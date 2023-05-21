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作家專欄
2023年5月21日星期日
文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
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世紀．周日短篇：憂憂愁愁的母 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
世紀．文字江湖：蘇軾初遊西湖 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：石民譯《他人的酒杯》 / 文．陳子善
純真博物館 / 馬家輝
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基輔的賞花時節 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
圖書館的庶民歌王 / 梁嘉善
跨科組合作的STEM課 / 韓孝述
圖書館推薦問題 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
皇仁160 / 鄭志文
禁書（暨明報64周年報慶快樂） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
信奉AI / 區聞海
香港為何沒有比亞迪和大疆？ / 洪雯
世紀．周日短篇：憂憂愁愁的母 / 文．余婉蘭／編輯．呂晞頌
【明報文章】母想，她一直聽着耳邊，兒不散的哭聲，以及兒深沉的呼吸聲，雙重的自我如火及火光般不離，無所謂你的還是我的。
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