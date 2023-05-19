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作家專欄
2023年5月19日星期五
德叔
教育心語
世紀．五無閒話：國際體壇逆全球化？ / 文．李峻嶸／編輯．呂晞頌
世紀．遊戲廚房：心流與迷境（下） / 文．楊靜
世紀．好鳥歌：斑胸濱鷸 / 文．Novia Yip
碰瓷黨 / 馬家輝
親愛的圖書館 / 日光
下架書可書店買？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
母親 / 湯家驊
演藝導賞 / 德叔
天才 / 關麗珊
幕僚 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
意志和力量 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
最強對最強 / 古嶺渡
Coffee with Strangers（上） / 黃明樂
當老師好嗎？ / 文木東
演藝導賞 / 德叔
【明報文章】在中學擔任課外活動主任期間，曾安排了多次演藝觀賞活動。效果如何，沒有評量。但其中安排波折，值得分享。
相關字詞﹕
教育心語
折子戲
京劇
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德叔
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教育
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