明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

作家專欄
魏綺珊

糊塗人生

療癒心靈的好地方 / 魏綺珊

【明報文章】還是忍不住到了位於台灣金山的「朱銘美術館」跑了一趟，舊地重遊，雖然有些展品已經看過，但這次能夠慢慢地細心欣賞，每每都有新發現。

上 / 下一篇新聞