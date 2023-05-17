消失的閱讀自由 / 樂婷

【明報文章】近日多篇報道指，香港公共圖書館無聲下架談及「六四」的館藏，與多位本地學者與傳媒人的著作。種類涉及報道影片、學術研究、口述史書，就連旅行遊集和親子漫畫亦不例外。此事掀起不少討論，亦令我憶及近期學校採訪工作時發生的事：轉為自由職後，我間或接到採訪學校的工作，需到港九新界的校園採訪，了解校內辦學方針、設備和新式教學法。然而大部分的訪問均甚為乏味，學校談及的內容千篇一律，一樣的校園特色、一樣的教學政策卻說得天花亂墜，叫人見盡香港教育商業化的一面。當中令我大感吃驚且失望的是近期到訪的一所地區名校——當日校方安排校長隨記者和攝影師到課室拍攝學生上「閱讀課」時的情况，當時課室內一片好讀氣氛，我們於是請校長走近正在閱讀的學生身邊，以便拍攝師生交流的照片。原本笑意盈盈的校長卻在看到學生手上的書後，突然叫停拍攝，一臉嚴肅地向課上老師問道：「閱讀課上的書是由學生自行挑選，還是由老師挑選再分發開去的？」「這種書在閱讀課上出現並不恰當。」在一輪連珠炮發後，老師傾盡言辭解釋，現場亦如臨大敵，該學生自覺做錯事般，乖乖合上該書。此時，我才看到該書封面的一角，原來是George Orwell的《動物農莊》。