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作家專欄
文．王佩凡

編輯室手記

北京城內的謹言慎行 / 文．王佩凡

【明報文章】北京，在歷經千年的政治文化沉澱之後，形成了即便是在全國也「獨一份」的文化氛圍。早就有調侃的話講北京「一板磚頭扔下去，能砸倒一大片處長」。雖然並不真實，但也確實證明了北京的政治重要性。

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