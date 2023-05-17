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作家專欄
2023年5月17日星期三
文．王佩凡
編輯室手記
世紀．星期三專題：白居易到曼德拉效應 / 文．朱少璋／編輯．呂晞頌
世紀．客座隨筆：仕女圖山子看玉雕工藝 / 文．洪濤
北京城內的謹言慎行 / 文．王佩凡
厚實的滋味 / 馬家輝
消失的閱讀自由 / 樂婷
中國電視劇的軟實力（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
政治漫畫 / 陳文敏
達志通欲 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
40歲開始乳癌篩查 / 鄭志文
凌遲的象徵 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
多餘的眼睛 / 陳子謙
大灣區考察（二）：香港軟實力 / 洪雯
都市人的田園夢 / 劉利
鏡子 / 高登先
北京城內的謹言慎行 / 文．王佩凡
【明報文章】北京，在歷經千年的政治文化沉澱之後，形成了即便是在全國也「獨一份」的文化氛圍。早就有調侃的話講北京「一板磚頭扔下去，能砸倒一大片處長」。雖然並不真實，但也確實證明了北京的政治重要性。
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世紀．星期三專題：白居易到曼德拉效應 / 文．朱少璋／編輯．呂晞頌
世紀．客座隨筆：仕女圖山子看玉雕工藝 / 文．洪濤
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厚實的滋味 / 馬家輝
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未經證實 / 竟齊
政治漫畫 / 陳文敏
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40歲開始乳癌篩查 / 鄭志文
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小粉人看日子 / 黃照達
多餘的眼睛 / 陳子謙
大灣區考察（二）：香港軟實力 / 洪雯
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鏡子 / 高登先
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